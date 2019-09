Zakmes leidt tot gepeperde rekening WHW

30 september 2019

16u29 0 Zaventem Een vrouw uit Zaventem is veroordeeld tot een boete van 1.200 euro voor het bezit van een zakmes.

Bij een routinecontrole werd het uit de kluiten gewassen zakmes aangetroffen in haar wagen. “Ik heb dat bij me omdat ik me onveilig voel. Zo kan ik me toch verdedigen als er iets gebeurt”, sprak ze eerlijk tegen de agenten. Die namen het ‘verboden wapen’ in beslag en enkele maanden later kreeg ze een voorstel tot minnelijke schikking van 250 euro. Omdat de vrouw daar niet op inging, werd ze gedagvaard voor de Brusselse correctionele rechtbank. “Ze had het mes op zak om zich tegenover anderen te verdedigen. Dit is geen excuus”, aldus de rechter.