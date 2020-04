WZC Trappeniers krijgt 720 mondmaskers van Marokkaanse en Turkse gemeenschap Robby Dierickx

18 april 2020

09u26 0 Zaventem Om het personeel in de Zaventemse zorgsector te danken voor het harde werk in coronatijden hebben de Marokkaanse en de Turkse gemeenschap de voorbije dagen liefst 720 mondmaskers gemaakt. De buit werd vrijdagmiddag overhandigd aan het personeel van OCMW-woonzorgcentrum Trappeniers.

De Marokkaanse en Turkse gemeenschap riepen iedereen afgelopen week op om zelf mondmaskers te maken. Het tekort aan beschermingsmateriaal beheerst immers al weken het nieuws en daar wilden beide gemeenschappen op inspelen. “Ik ben blij dat we tijdens deze bijzonder moeilijke periode zoveel solidariteit zien bij onze burgers”, zegt schepen voor Integratie Hamid Akaychouh (CD&V). “Ondanks het leed van dit vreselijke virus brengt het heel wat mensen samen, dit los van taal, ethische achtergrond of afkomst.”

Uiteindelijk werden in totaal 720 mondmaskers vervaardigd. Vrijdagmiddag werden ze geleverd in woonzorgcentrum Trappeniers in Zaventem. “We willen alle mensen die meegewerkt hebben aan dit initiatief van harte bedanken en zullen ervoor zorgen dat de maskers goed besteed worden”, liet schepen voor het OCMW Hilde Van Craenenbroeck (CD&V) weten.