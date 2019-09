Wordt fietssnelweg wat langer? Gemeente denkt aan ommetje in Nossegem om veiligheid te verhogen Schepencollege wil plannen voor verkeerslichten op Mechelsesteenweg laten varen Robby Dierickx

18 september 2019

17u30 0 Zaventem Moeten fietsers op de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel binnenkort een ommetje maken in Nossegem? Het schepencollege van Zaventem wil de fietsers immers via een lus rond de deelgemeente sturen. “Puur uit veiligheidsoverwegingen”, klinkt het. Oppositiepartij N-VA is niet opgezet met die plannen. “Andere gemeenten maken het tracé korter, Zaventem wil fietsers laten omrijden. Absurd.”

De F3-fietssnelweg tussen Leuven en Brussel is een druk gebruikte route en moet een alternatief zijn voor pendelaars die dagelijks in de file tussen beide steden staan. In Nossegem moeten fietsers echter de drukke Mechelsesteenweg kruisen. In de vorige legislatuur werd het licht op groen gezet om verkeerslichten op het kruispunt van de steenweg met de Erpsestraat – die deel uitmaakt van de HST-fietssnelweg – te plaatsen. Maar vandaag staan die lichten er nog steeds niet. “De politie heeft er namelijk geen positief advies voor gegeven”, zegt sportschepen Piet Ockerman (Open Vld).

Ondertussen wil het schepencollege een alternatief tracé onderzoeken. Zo denkt de gemeente eraan om de fietssnelweg in een boog rond Nossegem te sturen. Concreet zou de route via de velden en een tunnel onder de Mechelsesteenweg aan de voetbalaccommodatie van SK Nossegem moeten uitkomen. “Een veel veiliger alternatief”, verzekert Ockerman. “Op het huidige tracé rijden de fietsers op de kasseien in de Erpsestraat, die op het einde een steile afdaling telt. Fietsers rijden er aan hoge snelheid, terwijl er ook wagens mogen rijden. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties.”

“Te gek voor woorden”

Oppositiepartij N-VA, die in de vorige legislatuur nog in de meerderheid zat en mee aan de basis lag van de beslissing om verkeerslichten op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Erpsestraat te plaatsen, begrijpt de keuze van de nieuwe meerderheid niet. “Onze buurgemeente Kortenberg investeerde 800.000 euro om twee tunneltjes te bouwen zodat het tracé van de fietssnelweg ingekort wordt en nu wil het Zaventemse schepencollege een omweg aanleggen. Te gek voor woorden”, zegt gemeenteraadslid Tom De Vits.

“We hadden een akkoord met de provincie en het gewest om verkeerslichten te plaatsen aan het kruispunt met de Mechelsesteenweg en de Erpsestraat”, vult partijgenoot Luk Vander Elst aan. “De kasseien in de Erpsestraat zouden verdwijnen en voetgangers en fietsers zouden vanaf het kerkhof over een gescheiden en verlicht pad beschikken. Het hele proces om alles qua vergunningen en dergelijke in orde te brengen nam in totaal zo’n vijf jaar in beslag. We vragen de gemeente dan ook om de plannen nu eindelijk uit te voeren.”

200 meter

Volgens schepen Ockerman gaat het om een omweg van amper 200 meter. “En dat terwijl we de veiligheid wel zouden verhogen. Voor de fietser zou het dus alleen maar positief nieuws zijn. We bekijken nu of de plannen haalbaar zijn.”

Bij de provincie – de beheerder van de fietssnelweg - laat men weten dat de verkeerslichten op de Mechelsesteenweg wel nog de voorkeur krijgen. “Zeker op korte termijn is dat de ideale oplossing”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene (CD&V). “Wegen en Verkeer is eindelijk akkoord met die maatregel, dus we willen hier voorlopig niet van af stappen. Wanneer de lichten geplaatst zullen worden, is evenwel nog niet duidelijk. De visie van het Zaventemse schepencollege kan op langere termijn bekeken worden, maar de bouw van een fietstunnel onder de Mechelsesteenweg is niet voor morgen.”