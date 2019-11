Witte nevel aan boord vliegtuig Brussels Airlines: toestel keert terug naar Zaventem Robby Dierickx

06 november 2019

10u07

Een vliegtuig van Brussels Airlines dat vanochtend om 8 uur opgestegen was op Zaventem en onderweg was naar Rome is kort na het opstijgen moeten terugkeren naar Brussels Airport. Volgens de luchtvaartmaatschappij merkten de passagiers en de crew een witte nevel in het toestel op. Uit veiligheidsoverwegingen werd gekozen om rechtsomkeer te maken. “Het vliegtuig zette de wielen zonder problemen aan de grond in Zaventem”, laat Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines, weten. “Aan boord zaten 97 passagiers. Het merendeel kon uiteindelijk om 10.15 uur met een ander vliegtuig de reis naar Rome voortzetten. Enkele andere passagiers kozen ervoor om zich eerst te laten controleren, maar al snel bleek dat ze geen gezondheidsproblemen hadden. Zij konden later op de dag dan ook naar de Italiaanse hoofdstad vertrekken.”

De oorzaak van de witte nevel in de cabine wordt momenteel nog gezocht. Het toestel wordt aan een grondige controle onderworpen.