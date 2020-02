Witte huurvliegtuigen “te saai”, dus laat TUI u mee een vliegtuig ontwerpen Robby Dierickx

19 februari 2020

11u42 0 Zaventem Touroperator TUI geeft alle Belgen de kans om een eigen vliegtuig te ontwerpen. Die wedstrijd komt er om de witte vliegtuigen die TUI in de drukke zomermaanden huurt te verfraaien. De winnaar, die op 7 maart bekendgemaakt wordt, mag meevliegen op de eerste vlucht van het toestel en krijgt een schaalmodel van zijn of haar ontworpen vliegtuig.

In de drukke zomermaanden huurt TUI elk jaar extra vliegtuigen om iedereen op zijn bestemming te brengen. “Anders dan onze eigen blauwe TUI-vloot zijn deze toestellen voornamelijk wit en dus een beetje saai”, klinkt het bij de touroperator. En dus lanceert TUI een oproep naar alle Belgen. Via de ‘Design the Sky’-ontwerpwedstrijd krijgt iedereen de kans om zijn of haar eigen vliegtuig te ontwerpen.

Wie wil deelnemen, moet een ontwerp maken voor de staart en de romp van de ingehuurde Boeing 737 die vanuit Brussels Airport heel Europa rond zal vliegen. Dat ontwerp moet in een pdf- of jpeg-bestand dat maximaal 2 MB groot is aan TUI bezorgd worden. Het logo van Brussels Airport Company, de TUI-letters en het Smile-logo moeten wel goed leesbaar zijn. Het ontwerp kan nadien via de website www.tui.be/nl/designthesky geüpload worden.

Eregast op eerste vlucht

De wedstrijd loopt tot 1 maart. Op 4 maart worden de twee meest unieke, opvallendste of mooiste ontwerpen geselecteerd en kan er via de Facebookpagina van TUI gestemd worden. Het ontwerp dat op 6 maart om 23.59 uur de meeste stemmen heeft, wint. De winnaar mag als eregast meevliegen op de eerste vlucht van zijn eigen ontworpen toestel en krijgt nadien ook een schaalmodel van het vliegtuig cadeau.