Witloofseizoen officieel geopend met rondleiding bij drie bedrijven WHW

06 oktober 2019

17u09 0 Zaventem Zondag is het witloofseizoen op gang getrapt. Om het ‘witte goud’ extra in de verf te zetten, konden inwoners van Zaventem een bezoek brengen aan drie grondwitloofbedrijven.

Zaventem behoort tot één van de pioniersgemeenten rond Brussel waar het grondwitloof als lekkernij ambachtelijk geteeld wordt. Daarom werd het ‘witte goud’ nog eens extra in de verf gezet. Dit ging gepaard met een bezoek aan drie grondwitloofbedrijven in Zaventem. Een aantal op voorhand ingeschreven inwoners van Zaventem werden per paardentram van het ene bedrijf naar het andere vervoerd en maakten kennis met de drie verschillende stappen: witloofzaadteelt bij Dirk Bergen, wortelteelt bij Ettienne Cardoen en witloofforcerie bij André Ronsmans. Hierna konden ze genieten van een grondwitlooflunch.