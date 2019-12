Wind blaast kerstmarkt van Kerkplein naar Willem Lambertstraat: “Even aan afblazen gedacht, maar willen verenigingen niet teleurstellen” Gemeente beslist evenement na overleg met politie en brandweer te verhuizen Robby Dierickx

11 december 2019

15u52 0 Zaventem Het zag er woensdag even naar uit dat er komende zaterdag geen kerstmarkt in Zaventem zou zijn. Door de voorspelde rukwinden van vrijdag en zaterdag dreigde het hele evenement afgeblazen te worden, maar uiteindelijk werd beslist om de kerstmarkt te verhuizen van het Kerkplein naar de Willem Lambertstraat. “We willen de verenigingen die hun inkopen reeds deden niet in de koude zetten”, zegt schepen Dirk Philips.

Al jaren vindt de kerstmarkt van Zaventem aan de voet van de kerk plaats en dat was ook dit jaar het plan. Tot begin deze week bleek dat er voor komende vrijdag en zaterdag hevige rukwinden tot 70 kilometer per uur voorspeld worden. “In het verleden hebben we met dergelijke weersomstandigheden al meermaals problemen gehad,” zegt schepen van Feestelijkheden Dirk Philips (Open Vld). “Vier jaar geleden moesten we de kerstmarkt zelfs vroegtijdig stopzetten door noodweer en een jaar eerder draaide de opbouw een dag voor het evenement volledig in de soep omdat hevige rukwinden verschillende tentjes weggeblazen hadden. In 1999 en 2003 werd de kerstmarkt zelfs volledig afgeblazen door het slechte weer.”

Vier jaar geleden moesten we de kerstmarkt zelfs vroegtijdig stopzetten door noodweer en een jaar eerder draaide de opbouw een dag voor het evenement volledig in de soep omdat hevige rukwinden verschillende tentjes weggeblazen hadden Schepen van Ftteselijkheden Dirk Philips

Om soortgelijke problemen te voorkomen, vond woensdagmiddag spoedoverleg tussen de gemeente, de brandweer en de politie plaats. “Er werd even overwogen om alles af te blazen, maar aangezien heel wat verenigingen en handelaars de voorbije dagen reeds hun inkopen deden, leek ons dat niet de beste optie”, gaat Philips verder. “Maar de kerstmarkt op het Kerkplein laten doorgaan, zou niet verantwoord zijn. Omdat de gebouwen wat verder van het plein staan, waait de wind er namelijk nog wat harder. Daarom hebben we beslist om het hele gebeuren te verhuizen naar de Willem Lambertstraat. Die straat ligt pal in het centrum en er is heel wat parkeergelegenheid in de nabije omgeving.”

Extra maatregelen

De schepen beseft echter wel dat de verhuis hinder voor de zowat twintig bewoners van de Willem Lambertstraat met zich mee zal brengen. “Maar die zullen we tot een minimum trachten te beperken”, verzekert hij. “Ondanks de verhuis naar de meer door woningen ingesloten Willem Lambertstraat worden er nog extra maatregelen tegen de hevige wind genomen. Zo legt de firma die de tenten plaatst voor het eerst zware vloeren in de tenten. Samen met de nodige betonblokken moeten die vloeren voor versteviging zorgen.”

De kerstmarkt zal ook dit jaar zowat veertig standhouders tellen. “Ongeveer de helft ervan wordt uitgebaat door verenigingen die drank en eten verkopen, terwijl de rest originele geschenkjes en spullen voor het goede doel verkoopt. Daarnaast staan er ook enkele kermiskramers”, besluit Dirk Philips.

De ‘deuren’ van de kerstmarkt openen zaterdag om 15 uur en sluiten om 23 uur. Het koor Omnia Cantica zorgt voor de muzikale omkadering. De kerstman zal eveneens zijn opwachting maken.

Elders geen problemen

Ook in Machelen en Hoeilaart staan komend weekend kerstmarkten gepland, maar daar verwacht men geen problemen. In beide gemeenten wordt immers met zwaardere, houten chalets gewerkt. “We zullen wel bekijken hoe de vuurkorven georganiseerd kunnen worden in functie van het weer”, zegt Hoeilaarts burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “Maar dat zou geen probleem mogen vormen.”