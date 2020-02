Wie morgen op reis vertrekt op Zaventem zal lang moeten aanschuiven: politie start om 6 uur met stiptheidsacties Robby Dierickx

20 februari 2020

11u19 52 Zaventem Op de luchthaven van Zaventem wordt de vakantie-uittocht morgen chaotisch op gang getrapt. De luchtvaartpolitie start immers om 6 uur met stiptheidsacties uit onvrede over het aanhoudende tekort aan personeel en werkmateriaal. Of het ook in de krokusvakantie tot acties komt, is nog onduidelijk.

“Kom op tijd naar de luchthaven.” Dat advies geeft Brussels Airport aan de reizigers die morgen op Zaventem moeten vertrekken. De uittocht belooft namelijk rampzalig te worden. Vanaf 6 uur starten de politievakbonden met stiptheidsacties. Ze roepen alle agenten van de luchtvaartpolitie op om hun controles “volgens het boekje” te doen. Met andere woorden: alle paspoorten zullen grondig gecontroleerd worden, waardoor er lange wachtrijen aan de paspoortcontroles zullen staan. En dat net op een dag waarop de luchthaven 74.000 passagiers verwacht.

“Het is niet onze bedoeling om de vakantiegangers te treffen”, zegt Luc Breugelmans van ACOD. “Daarom kiezen we ervoor om de dag voor de start van de vakantie actie te voeren. Gezien het ultieme overleg pas woensdag plaatsvond en op niets uitdraaide, was dit de enige dag om ons ongenoegen te uiten. We horen al vijf jaar loze beloftes en willen dat er nu eindelijk garanties komen.”

Tot 1 maart

Terwijl men bij ACOD verzekert dat er in de krokusvakantie geen acties zullen komen, spreekt men bij ACV andere taal. “We kunnen niet garanderen dat er in de vakantie geen hinder zal zijn”, zegt Joery Dehaes. “Onze stakingsaanzegging loopt nog tot 1 maart. De onenigheid bij het personeel is groot, dus de kans is reëel dat de agenten het werk spontaan zullen neerleggen.”

Als er geen oplossing voor de aanhoudende problemen komt, dreigen de vakbonden in (de aanloop naar) de komende vakanties ook actie te voeren. (RDK)