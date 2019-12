Wezembeek-Oppem tegen permanent gebruik baan 19 op Brussels Airport tijdens renovatie SHVM

24 december 2019

09u41

Bron: Belga 4 Zaventem De gemeenteraad van Wezembeek-Oppem heeft maandagavond een motie gestemd tegen het permanent gebruik op Brussels Airport van baan 19 tijdens de renovatiewerken die de luchthavenuitbater van 13 juli tot 23 augustus 2020 laat uitvoeren aan baan 25R/07L. Eerder nam ook al de ombudsdienst van de luchthaven een gelijkaardig standpunt in.

Na de renovatie van de banen 25L/07R in 2015 en 01/19 in 2016 gaat Brussels Airport Company (BAC) volgend jaar 25R/07L aanpakken. Hierbij worden onder meer de bovenste asfaltlagen opnieuw aangelegd, het bebakeningssystem vervangen en de afwatering heraangelegd. Tijdens de werken zal baan 25R/07L gedurende zes weken volledig gesloten zijn. Samen met de aankondiging van de werken meldde BAC een tijd terug dat in die periode “meestal baan 19 gebruikt wordt voor vertrekken en landingen”. Dat betekent dat vliegtuigen opstijgen boven Sterrebeek, Tervuren en Wezembeek-Oppem.

Ongeval

Volgens Wezembeek-Oppem is het permanent gebruik van baan 19 om op te stijgen gevaarlijk en riskant aangezien ze korter is en minder goed uitgerust. Baan 19 voldoet ook niet aan de ICAO-aanbevelingen voor beschermings- en veiligheidszones. In mei 2008 deed er zich een ongeval voor op deze baan na de afgebroken start van een Boeing 747. Bij rugwindcomponent van meer dan 3 knopen mogen vliegtuigen van meer dan 200 ton nu al niet meer opstijgen vanaf deze baan.

Wezembeek-Oppem pleit daarom voor alternatieve baankeuzes en wijst erop dat niet BAC maar de minister van Mobiliteit en DGL terzake bevoegd zijn.