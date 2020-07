Weyts maakt 87.450 euro vrij voor ZAVO Robby Dierickx

13 juli 2020

13u38 1

Secundaire school ZAVO krijgt van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) 87.450 euro voor haar gebouwen langs de Sterrebeekstraat in Zaventem. Daarmee worden allerlei infrastructurele werken uitgevoerd.

Deze regeerperiode geeft onderwijsminister Weyts een half miljard euro extra uit aan schoolinfrastructuur. Dat moeten scholen gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. In totaal investeert Vlaanderen drie miljard euro in scholenbouwprojecten. Nu maakt de minister bekend dat 87.450 euro naar het ZAVO in Zaventem gaat. Daarmee zal de secundaire school gevelwerken uitvoeren, een zonnewering plaatsen, trappen bekleden, een kooiladder plaatsen en een vergaderlokaal inrichten in de vestiging langs de Sterrebeekstraat.