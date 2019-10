Weyts maakt 102.025 euro vrij om Vrije Basisschool energiezuiniger te maken RDK

25 oktober 2019

11u51 0 Zaventem Kersvers Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft 102.025 euro vrijgemaakt om de Vrije Basisschool van Sterrebeek energiezuiniger te maken. Het was de school zelf die een aanvraag indiende. Het geld zal gebruikt worden voor een aanpassing aan het schrijnwerk.

Omdat scholen in de winter heel wat energie nodig hebben om de klaslokalen warm te houden, stijgen de CO2-uitstoot en de elektriciteitsfactuur in de koude maanden zienderogen. Daarom gaan scholen op zoek naar energiebesparende maatregelen. Zo ook de Vrije Basisschool in Sterrebeek. Die diende via een open oproep van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) een project in om de school energiezuiniger te maken. Onderwijsminister Ben Weyts investeert nu via AGION 102.025 euro in de Sterrebeekse school. Dat aanzienlijke bedrag zal aangewend worden voor een aanpassing aan het schrijnwerk.