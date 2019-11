Werkstraf voor ‘vriendinnen’ die intieme foto’s van vrouw deelden op instagram: “Jullie hebben pesten tot een misdrijf verheven” Slachtoffer verstoten uit haar familie na ‘lekken’ van foto’s

Wouter Hertogs

04 november 2019

12u37 0 Zaventem Een 20-jarige vrouw uit Zaventem is samen met twee van haar nichten veroordeeld tot een werkstraf van 65 uur. Ze postten verschillende weinig verhullende foto’s op het Snapchatkanaal van een vriendin nadat die niet was komen opdagen op een afspraak. Haar diepgelovige familie zag de bewuste foto’s en verbande het meisje.

“Beklaagden hebben pesten tot een misdrijf verheven”, was de rechter hard voor de drie twintigers, “het is duidelijk dat jullie drie samen de trieste feiten gepleegd hebben.” En zeggen dat alles begonnen was met een banale ruzie tussen twee vriendinnen. L.D. (20) en H.E. (21) hadden afgesproken dat een nichtje van de eerste een kleedje van E. mocht lenen. Dus hadden ze in Zaventem een tijdstip gevonden om het kleedje te geven. E. kwam echter niet opdagen. Omdat dit niet de eerste keer was, waren L.D. en haar nicht kwaad en ontgoocheld.

‘Hoer’

Samen met een andere nicht kwamen ze tot het besluit dat ze ‘iets’ moesten doen. E. had D. ooit haar wachtwoorden van Facebook en Snapchat gegeven. Daarvan maakten ze gebruik om enkele van haar privéfoto’s openbaar te maken. Plots verschenen er op het Snapchatkanaal van het slachtoffer dan ook foto’s in bikini, met haar ex, met daarbij het opschrift ‘hoer’, en een foto waarbij ze schaarsgekleed in bed lag met een jongen. “Ze was niet zoals ze zich voordeed tegenover haar familie en dat wilden we laten zien”, verklaarden de drie later tegen de politie.

Met de dood bedreigd

Het slachtoffer had echter een goede reden om haar amoureuze leven verborgen te houden voor haar familieleden. Die waren immers diepgelovige moslims en contact met andere mannen was dus uit den boze. Het was dan ook een enorme schok toen ze de gelekte foto’s zagen en de gevolgen waren al even dramatisch. Haar hele familie verstootte haar prompt. Sindsdien leeft ze in een vluchthuis. Bovendien werd ze door een nicht met de dood bedreigd. Daarom werden de drie vervolgd. Het parket vorderde een werkstraf van 85 uur.

Toch een werkstraf

De verdediging vroeg de opschorting. “Het waren plagerijen, meer dan een echte wraakactie. Kwajongensstreken”, klonk het. Ook de drie betuigden in de rechtbank hun spijt. Wel hadden ze het moeilijk met de werkstraf omdat dit praktisch moeilijk te combineren viel met hun studies en/of job. De rechter vond de feiten véél te zwaar voor een opschorting. “Beklaagden hebben pesten tot een misdrijf verheven. Daarom geef ik toch een werkstraf. Aangezien dat toch een straf is, is het logisch dat er opofferingen gedaan moeten worden”, klonk het in het vonnis. Indien ze de werkstraf niet uitvoeren binnen een jaar wacht hen een vervangende gevangenisstraf van 6 maanden.