Werkstraf voor man die vriendschappelijk telefoontje van partner niet apprecieerde WHW

24 oktober 2019

14u28 0 Zaventem Een 24-jarige man uit Zaventem is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor vernielingen, weerspannigheid en partnergeweld. Hij vernielde de inboedel van haar woning omdat hij niet kon verkroppen dat ze met een vriend belde.

Op 4 december 2016 begon de man plots met borden en glazen te gooien. De reden van zijn woedeaanval? Zijn toenmalige vriendin was met een gewone vriend aan het bellen en dat was niet naar zijn zin. Het slachtoffer slaagde er in eerste instantie in hem buiten te krijgen maar hierop trapte hij de deur open en sloeg hij haar meerdere keren. Hij werd prompt opgepakt maar de onderzoeksrechter liet hem een dag later vrij onder voorwaarden. Veel trok hij zich hier niet van aan, toonde een voorval op 26 januari 2017 aan. In een ander dossier van partnergeweld weigerde hij mee te gaan en uiteindelijk dienden meerdere agenten alles uit de kast te halen om hem naar het commissariaat te brengen. Ook schold hij hen voortdurend uit.