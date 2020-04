Werknemers van luchthaven zetten handen op elkaar voor zorgpersoneel JCV RDK

11 april 2020

14u07 1 Zaventem Het regent steunacties voor het personeel van de zorg en ook Brussels Airport wil daarbij niet achter blijven. Voor het applaus werd uiteraard ook de ‘water salute’ van stal gehaald.

Het personeel van de luchthaven hield de actie vrijdag. De brandweer wagens van de luchthaven gaven daarbij hun kenmerkende ‘water salute’. Zo willen ze het personeel in de zorg een hart onder de riem steken. “Zij zijn de ware helden”, zo klinkt het. “Bij Brucargo op Brussels Airport doen we ons uiterste best om ons steentje bij te dragen en hen zo snel mogelijk van medische benodigdheden te voorzien. En we willen ook alle anderen bedanken die in deze moeilijke tijden hard werken om ons land draaiende te houden.”