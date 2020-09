Werken voor aftakking van HST-fietsroute naar Brussels Airport gestart Robby Dierickx

01 september 2020

14u31 0 Zaventem In de Heidestraat in Zaventem zijn de werkzaamheden gestart voor de aansluiting van Brussels Airport op de F3-fietssnelweg tussen Leuven en Brussel. Die aftakking komt voornamelijk in de voormalige spoorwegbedding te liggen. Na Nieuwjaar moeten de werken afgerond worden.

Nadat vorige maand al de werken startten voor de bouw van een fietsbrug over de Brusselse ring in Zaventem, waarmee een missing link op de HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel aangepakt wordt, ging dinsdagochtend de eerste spade in de grond voor de aftakking van de fietssnelweg naar de luchthaven van Zaventem. Daarmee hoopt Brussels Airport het fietsen naar de luchthaven comfortabeler en aantrekkelijker te maken om zo het gebruik van de fiets aan te moedigen.

Vier maanden

De werken startten in de Heidestraat en de twee kilometer lange aftakking komt grotendeels in de bedding van de voormalige spoorlijn te liggen. Het project is een samenwerking tussen de luchthaven, de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Zaventem. De uitvoering van de werken is in handen van Brussels Airport Company, en zal een viertal maanden in beslag nemen.