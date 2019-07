Werken in Fabrieksstraat: drie dagen lang eenrichtingsverkeer in spoorwegtunnel RDK

22 juli 2019

15u08 3 Zaventem Van woensdag tot en met vrijdag wordt er gewerkt in de Fabrieksstraat in Zaventem ter hoogte van het spoorwegtunneltje.

Door de smalle doorgang in de tunnel zal het verkeer er drie dagen lang slechts in één richting door mogen. Tot en met vrijdag mag er alleen van de Keibergstraat naar de Groenstraat gereden worden. De werken zouden vrijdag in de late namiddag afgerond moeten zijn.