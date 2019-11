Wekenlang ‘s nachts hinder verwacht op knooppunt Sint-Stevens-Woluwe door plaatsing ledverlichting: verbindingen E40 en R0 worden afgesloten Robby Dierickx

08 november 2019

08u18 1 Zaventem De komende weken zal er ’s avonds en ’s nachts hinder zijn op het knooppunt van de E40 met de Brusselse ring in Sint-Stevens-Woluwe. Aanleiding is de plaatsing van ledverlichting. Om die werken uit te kunnen voeren, moet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de verschillende verbindingen op het knooppunt afsluiten. Er worden omleidingen ingesteld.

Volgende week gaat de verbinding van de Brusselse buitenring met de E40 richting Brussel en Leuven tussen 21 en uiterlijk 6 uur dicht. Automobilisten zullen die avonden en nachten omgeleid worden via het op- en afrittencomplex Zaventem - Henneaulaan (nr. 3) van de Brusselse ring. In de weken die volgen, wordt ook de ledverlichting op de andere verbindingen van het knooppunt van Sint-Stevens-Woluwe geplaatst. Wanneer de aannemer op de verbinding van de E40 richting Leuven en Luik met de binnenring richting Waterloo werkt, zal het verkeer omgeleid worden via het op- en afrittencomplex van Sterrebeek op de E40. De aannemer zal telkens slechts één verbinding afsluiten. Er wordt telkens tussen 21 en 6 uur gewerkt, maar AWV laat weten dat er mogelijk al vanaf 20 uur hinder kan zijn door het plaatsen van de signalisatie.

Het afgelopen jaar heeft Wegen en Verkeer in heel Vlaanderen 2.500 ledlampen geplaatst langs de Vlaamse autosnelwegen. Na de R4 in Gent, de E40 in Brugge, de E313 en de E314 in Lummen en een hele resem andere locaties, is nu ook de E40 in Kraainem en Zaventem aan de beurt. In totaal komen er 340 ledlampen. De werken zullen een half jaar duren.