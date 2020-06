Weg met lange wachtrijen aan recyclageparken: Interza voert reservatiesysteem in Robby Dierickx

23 juni 2020

14u42 0 Zaventem Omdat de wachtrijen aan de recyclageparken van Interza de voorbije weken opliepen tot meer dan een uur voert de afvalintercommunale vanaf woensdag 1 juli een reservatiesysteem in. Wie afval in de parken van Zaventem, Steenokkerzeel, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Kampenhout wil droppen, moet op voorhand reserveren. Alleen op dinsdag kan je er zonder reservatie binnen.

Bij de heropening van de recyclageparken twee maanden geleden koos Interza ervoor om zonder reservatiesysteem te werken. Incovo, de afvalintercommunale waar Interza nauw mee samenwerkt, verplichtte haar bezoekers wel om te reserveren. “Op die manier konden we goed vergelijken welk systeem het beste werkt”, zegt Jan Buysse, directeur van Interza en Incovo. “Daar waar er aan de recyclageparken van Interza op drukke dagen soms wachtrijen van meer dan een uur waren, kregen we vanuit de Incovo-gemeenten alleen maar positieve reacties over het reservatiesysteem. Daarom hebben we beslist om het vanaf volgende week woensdag ook in te voeren in de recyclageparken van Zaventem, Steenokkerzeel, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Kampenhout. De problemen met drukte, onveiligheid en superlange wachttijden zijn vanaf dan voorbij.”

Drukte spreiden

Reserveren kan via de website van Interza. Klanten kiezen een tijdstip waarop ze naar het recyclagepark willen komen en krijgen vervolgens een bevestigingsmail. De parkbeheerder heeft de lijsten met reservaties, zodat hij iedereen met reservatie kan binnenlaten. “Voordeel van dit systeem is dat de drukte beter wordt gespreid”, aldus nog Buysse. “De parkbeheerders kunnen de klanten beter helpen en de klanten zijn zeker dat ze geen tijd verliezen. Je kan meteen binnen op het afgesproken uur en je hebt een kwartier om uit te laden.”

Wie niet online kan reserveren, kan op dinsdag tussen 13 en 18.45 uur in de parken terecht. Voortaan zijn de recyclageparken van Zaventem en Wezembeek-Oppem ook op donderdag open.