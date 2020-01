Week na plofkraak nog niet duidelijk wanneer postkantoor Zaventem kan heropenen Robby Dierickx

21 januari 2020

12u57 0 Zaventem Exact een week nadat dieven een plofkraak pleegden op het bpost-kantoor langs de Leuvensesteenweg in Zaventem is het nog niet duidelijk wanneer het kantoor de deuren kan heropenen. De eerste herstellingswerken werden al uitgevoerd, maar op het structurele herstel is het nog even wachten.

Vorige week dinsdagochtend omstreeks 4.30 uur drongen dieven het postkantoor langs de Leuvensesteenweg in Zaventem binnen. Met behulp van gas lieten ze een geldautomaat ontploffen, waarna ze met zowat 350.000 euro aan de haal gingen. Volgens bpost traden de veiligheidsmaatregelen in werking, waardoor de inktcassettes ontploften. Het gestolen geld zou daardoor onbruikbaar zijn.

Een week na die feiten is het postkantoor nog steeds gesloten. De plofkraak richtte heel wat schade aan de geldautomaten en aan het gebouw aan. “De eerste werken die we zelf konden doen, werden al uitgevoerd”, zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerder van bpost. “Maar het structureel herstel om het kantoor opnieuw bedrijfsklaar te krijgen, vergt – gezien de impact van de explosie – een tussenkomst van externe partners voor onder andere de elektriciteit, de beglazing, de schuifdeuren en de beveiliging van de geldautomaat. Hiervoor werd inmiddels een aannemer aangeduid. Die maakt momenteel een planning op. Wanneer het postkantoor de deuren kan heropenen, is dus nog niet duidelijk.”

Postpunten

Voorlopig kunnen de klanten in het postkantoor van Kortenberg terecht. Pakjes kunnen geleverd worden in de postpunten in Zaventem.

Ondertussen loopt het onderzoek naar de plofkraak verder. Het parket Halle-Vilvoorde laat dinsdag weten dat er momenteel nog geen nieuws over de daders is.