Website brengt real-time informatie over verkeer van en naar luchthaven Robby Dierickx

16 juli 2019

08u58 2 Zaventem Wie met de wagen of het openbaar vervoer naar de luchthaven van Zaventem moet, kan voortaan op voorhand real-time informatie over de reistijden inwinnen. Via het Brussels Airport Smart City Dashboard wordt live informatie over het verkeer van en naar de luchthaven gegeven.

Het dashboard brengt het auto-, trein- en busverkeer rond Brussels Airport in kaart en toont onder meer in real-time hoeveel wagens er op de Brusselse ring rijden en aan welke snelheid, wat de beschikbaarheid is van de verschillende parkeergarages op de luchthaven, welke carpoolritten er aangeboden worden en hoe het zit met de punctualiteit van het openbaar vervoer. Daarmee wil de luchthaven de reiservaring van haar passagiers aangenamer maken.

De real-time informatie is beschikbaar dankzij Manyways.be, een website die technische mobiliteitsdata voor gebruikers zonder technische voorkennis leesbaar maakt. Dankzij de innovatieve technologie, die ontwikkeld werd op initiatief van de federale regering, kunnen bedrijven en particulieren vanaf nu gebruik maken van de baanbrekende mobiliteitsstrategieën. Het dashboard is toegankelijk via https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/access-parking/drive-or-rent-a-car/driving-instructions.