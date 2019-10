Waterlekken zetten kelder onder water: “Duizenden euro’s kosten door kapotte toestellen” Ook restaurants in Vilvoordelaan ondervinden hinder door breuken in waterleiding Robby Dierickx

16u13 1 Zaventem Twee waterlekken hebben dinsdagavond en woensdag voor heel wat ellende gezorgd in de Vilvoordelaan in Zaventem. Grootste slachtoffer is Christa De Bruyn. Haar kelder liep volledig onder water, waardoor al haar elektrische huishoudtoestellen naar de vaantjes zijn. Ook restaurants ondervonden hinder. Het Thais restaurant Sawadee moest haar klanten zelfs met een hongerige maag huiswaarts sturen.

Wasmachine: kapot. Droogkast: kapot. Diepvriezer: kapot. Koelkast: kapot. Elektrisch verwarmingstoestel: kapot. Christa De Bruyn krabt zich even in de haren wanneer ze beseft welke ravage een waterlek in haar kelder aangericht heeft. “Alles is naar de vaantjes”, treurt ze. “Dinsdag rond 18 uur hoorde ik plots water in mijn kelder stromen. Toen ik een kijkje ging nemen, zag ik hoe het water naar binnen gutste. Er was geen houden aan. Ik heb meteen watermaatschappij Farys gebeld en na wat aandringen stond de eerste ploeg hier een kwartiertje later. De werknemers sloten meteen de hoofdleiding af, waardoor een groot deel van de straat zonder water kwam te zitten. Op dat moment stond er wel al meer dan tien centimeter water in mijn kelder.”

Tweede breuk

“Het lek bevond zich in de huisaansluiting, maar was uiteindelijk snel hersteld”, zegt Bruno Pessendorffer, woordvoerder van Farys. “Toen de leidingen weer open gezet werden, was er een echter tweede breuk in een huisaansluiting wat verderop in de straat. Opnieuw werd het water afgesloten en kwam er in zowat vijftig woningen op de Vilvoordelaan tussen de Watertorenstraat en de Groenstraat een hele nacht lang geen water uit de kraan.”

Daardoor zaten ook enkele restaurants dinsdagavond zonder water. “Wij hebben de deuren om die reden moeten sluiten”, klinkt het bij Thais restaurant Sawadee. “Onze klanten konden hun handen niet wassen na een toiletbezoek en koken zonder water is ook niet evident. Daarom zat er niets anders op dan de deuren te sluiten. Jammer, want zo’n onverwachte sluiting is voor een restaurant nooit prettig. Ook onze leveringen aan huis moesten we schrappen.”

20 klanten geweigerd

Het Italiaans restaurant Da Lino bleef wel open, al was het ook door niet gemakkelijk werken. “Maar we hadden zestig klanten en die wilden we niet zomaar naar huis sturen”, zegt Giancarlo Salvaggio. “De mogelijkheden in de keuken waren wel wat beperkter, maar uiteindelijk kon iedereen toch met een volle maag huiswaarts. Twintig klanten die niet gereserveerd hadden, hebben we wel noodgedwongen moeten weigeren.”

Woensdagochtend hadden de meeste woningen, horeca- en handelszaken in de Vilvoordelaan opnieuw water. Bij Christa De Bruyn duurde de herstelling wat langer. Al was dat voor haar slechts bijzaak. Ze bekommerde zich voornamelijk om de defecte toestellen. “De schade loopt in de duizenden euro’s. Hopelijk kan ik alles via de verzekering regelen. Om alles op te ruimen, heb ik een dagje verlof genomen. Er stroomde immers niet alleen water, maar ook modder binnen. Dat opkuiswerk is geen pretje.”

Volgens Farys zal het wegdek, dat door de herstelling van de leidingen open gelegd werd, eerstdaags definitief hersteld worden.