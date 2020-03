Wagen tolt op autosnelweg, bestuurder niet gewond SHVM

06 maart 2020

12u28 0

De linkerrijstrook op de A201 in Zaventem richting Brussels Airport is vrijdagvoormiddag een tijdlang versperd nadat een bestuurder met zijn wagen in de verkeerde rijrichting stilstond. Om een nog onbekende reden begon de wagen van de bestuurder te tollen. Hij kwam er met de schrik van af. Bij het incident raakten geen andere voertuigen betrokken.