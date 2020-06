Wagen brandt uit: oorzaak nog niet gekend Robby Dierickx

06 juni 2020

Op de hoek van de Mechelsesteenweg met de Van Espenlaan in Nossegem is vrijdagavond een wagen uitgebrand. De oorzaak is nog niet gekend, al wijst alles in de richting van een accidentele brand. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse om het voertuig te blussen en voorkwam zo dat twee andere wagens die in de buurt stonden schade opliepen. Ook een nabijgelegen woning bleef gespaard.