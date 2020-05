Wachtrijen, maar “geen overrompeling” in IKEA-winkels Robby Dierickx

11 mei 2020

11u23 4 Zaventem Terwijl het her en der lang aanschuiven is aan filialen van Action is het relatief rustig in de IKEA-winkels. Dat laat woordvoerder Julie Stordiau weten. In Zaventem mogen sinds maandag 500 mensen tegelijk binnen in de winkel. Om 11 uur stonden vijftig mensen voor de deur aan te schuiven.

Op beelden op sociale media is te zien hoe voor openingstijd tientallen mensen voor de IKEA-vestiging in Zaventem staan aan te schuiven, maar omstreeks 11 uur was de situatie volgens woordvoerder Julie Stordiau genormaliseerd. “Er staan zowat vijftig mensen aan te schuiven", klinkt het. “Het was zeker geen overrompeling. We hadden dranghekken geplaatst zodat iedereen veilig kon aanschuiven. De klanten zelf waren ook goed voorbereid, want ze hielden zich goed aan de regels. Zo kwamen ze met lijstjes en zakken naar de winkel, zodat ze hun tijd om te shoppen konden beperken.”

Van de federale overheid kregen winkels de richtlijn om één klant per tien vierkante meter toe te laten. “Maar wij hebben beslist om dat op te trekken naar één klant per 25 vierkante meter”, aldus nog de IKEA-woordvoerder. “Op die manier zijn we zeker dat alles veilig verloopt. In Zaventem mogen er momenteel vijfhonderd mensen tegelijk de winkel binnen. Telkens wanneer een klant de winkel verlaat, mag één van de wachtenden naar binnen.”