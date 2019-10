Vzw Brussels Grondwitloof trekt aan alarmbel: “Snel jonge boeren nodig om toekomst streekproduct te verzekeren” Slechts 15 van 100 witlooftelers is jonger dan 50. Cursus moet stiel opnieuw ‘sexy’ maken Robby Dierickx

07 oktober 2019

15u28 7 Zaventem Bij drie Zaventemse landbouwbedrijven is zondag het nieuwe grondwitloofseizoen op gang getrapt, maar de aftrap gebeurde ietwat in mineur. De toekomst van de Brusselse grondwitloofteelt ziet er immers niet zo rooskleurig uit. Van de nog 100 overgebleven grondwitloofboeren – waarvan 80 in Vlaams-Brabant – zijn er slechts 15 jonger dan 50. “Als er niet snel jonge boeren bij komen, dreigt het einde van het grondwitloof.”

Het Brusselse grondwitloof, dat voornamelijk in de driehoek tussen Brussel, Leuven en Mechelen geteeld wordt, is al enkele jaren een erkend Vlaams streekproduct. Maar het aantal grondwitloofbedrijven daalt zienderogen. In 1990 waren er nog negenhonderd landbouwers die Brussels grondwitloof teelden, vandaag zijn dat er slecht iets meer dan honderd. “We hebben de teelt midden jaren 90 nog wat kunnen redden door de vzw Brussels Grondwitloof op te richten”, zegt voorzitter Frans Van Meldert. “Eind vorige eeuw werd het grondwitloof namelijk bedreigd door het goedkopere witloof van de hydrocultuur. In enkele jaren tijd ging het aantal grondwitloofbedrijven fel achteruit. Door het grondwitloof een erkend label te geven, hebben we de schade min of meer kunnen beperken. Maar nu treedt er een nieuw probleem op voor de sector. We vinden immers geen opvolging meer.”

Pensioenleeftijd

Van de iets meer dan honderd grondwitloofboeren – waarvan het merendeel in de driehoek Brussel-Mechelen-Leuven actief is - zijn er amper vijftien jonger dan 50 jaar oud. “De gemiddelde leeftijd bedraagt 55 jaar”, weet Frans Van Meldert. “Een groot deel daarvan bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd. Als die boeren geen opvolging vinden, verdwijnt een groot deel van de producenten. Er mogen dan wel nog voldoende landbouwers zijn om de komende dertig jaar Brussels grondwitloof te telen, maar vraag is hoe lang de grootwarenhuizen ons product nog in hun rekken zullen leggen indien het steeds schaarser wordt.”

Om te voorkomen dat het grondwitloof op termijn helemaal verdwijnt, organiseren de vzw Brussels Grondwitloof, de provincie Vlaams-Brabant en de Proeftuin in Herent binnenkort een cursus ‘grondwitloof telen’. “Enkele jaren geleden vond eenzelfde cursus plaats”, weet Frans Van Meldert nog. “Toen zijn vier jonge boeren gestart, maar twee van hen zijn er inmiddels al mee gestopt. We hopen dat we nu meer succes zullen hebben. We beseffen dat het niet evident zal zijn, omdat het een zware stiel is. Bovendien is het ook bijzonder duur om te starten als je niet van vader op zoon begint. De prijzen van landbouwvoertuigen en machines lopen hoog op. Maar toch is het Brussels grondwitloof een mooie groente, waarmee je best nog aardig wat kan verdienen. In tegenstelling tot veel andere groenten.”

Nog drie kandidaten

Voor de nieuwe cursus zoekt de provincie nog drie kandidaten. “We doen dus een warme oproep naar potentiële geïnteresseerden om zich toe te leggen op de teelt van het grondwitloof”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. “Op die manier kunnen we de toekomst van het grondwitloof vrijwaren.”