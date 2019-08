Vrouw wordt vermoedelijk onwel aan het stuur en knalt op rijdende vrachtwagen: slachtoffer kritiek JCV RDK

28 augustus 2019

15u30 0 Zaventem Op de Mechelsesteenweg in Sterrebeek is vanmiddag een zwaar ongeval gebeurd. Een wagen week er van zijn rijvak af en botste op een tegenligger. De bestuurster van de wagen werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde om 12.45 uur ter hoogte van de kruising met de Leopold III-laan in Sterrebeek. Een wagen die richting Sterrebeek reed, week er om een onbekende reden van zijn rijvak af en botste met een vrachtwagen die de andere kant op ging, zo bevestigt de politie van de zone Zaventem.

De bestuurster van de wagen was er erg aan toe. De vrouw werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De inzittenden van de vrachtwagen bleven ongedeerd, maar waren danig onder de indruk. “Die auto week zomaar uit en kwam recht op ons af”, zegt Jeaninne Laenen. “Mijn man heeft nog proberen te remmen, maar tevergeefs. Bij de vrouw in de andere wagen was er geen reactie, ze heeft zelfs niet geremd. We denken dat ze onwel is geworden achter het stuur. De mensen van de ziekenwagen hebben haar hier op straat gereanimeerd, het zag er niet goed uit.”

De vrouw werd afgevoerd naar het UCL Sain-Luc in Sint-Lambrechts-Woluwe. De familie werd door de Zaventemse politie op de hoogte gebracht.

Door het ongeval was de Mechelsesteenweg een tijdje afgesloten voor het verkeer. De wagen van het slachtoffer is getakeld en in beslag genomen. Zo kan die later onderzocht worden door een verkeersdeskundige van het parket. Die moet dan de precieze omstandigheden van het ongeval bepalen.