Vrouw stalkt ex tien (!) jaar na breuk: installeert tracker in wagen om te zien waar hij uithangt Wouter Hertogs

16 januari 2020

15u50 0 Zaventem Een 43-jarige vrouw uit Zaventem riskeert 10 maanden cel met uitstel voor het stalken en bedreigen van haar ex. Ook sloeg ze hem drie keer het ziekenhuis in. Opvallend: het koppel scheidde in 2010 al.

Tussen 2003 en 2010 vormden F.Y en C.D., een chirurg uit een Brussels ziekenhuis, een koppel. Drie kinderen kwamen voort uit de relatie maar toch werd de relatie vooral gekenmerkt door partnergeweld. “Van haar tegenover hem welteverstaan”, aldus zijn advocate Cécile Kenis, “het lijkt misschien ongebruikelijk maar onderzoek heeft uitgewezen dat het heel vaak voorkomt.”

Uiteindelijk was de man het geweld beu en zette hij in 2010 een punt achter hun relatie. Toch was dit niet het einde van zijn lijdensweg. Door de omgangsregeling met hun kinderen kwamen de twee nog regelmatig in contact met elkaar. En dit verliep niet zonder slag of stoot.

Herhaaldeijk geweld

Op 30 juli 2018 moest de man naar de Quick gaan van zijn ex. Toen hij de zak voor de deur zette -ze wilde niet dat hij de kinderen zou zien- kwam ze naar buiten en gooide ze het eten naar zijn hoofd. Daarna greep ze een stevige houten balk vast en sloeg ze hem ermee op de armen en benen. Alsof dit niet volstond sloeg ze ook herhaaldelijk op zijn wagen.

Op 24 november van datzelfde jaar was het opnieuw prijs. Toen hij de kinderen ging ophalen na de tennisles wachtte ze hem op met een kassei en sloeg ze hem er meteen mee; Daarna pakte ze een stoel en testte deze ook uit op hem. Op 31 maart vond er een derde incident plaats. Nu kreeg hij enkele slagen in het gezicht met een tennisracket. Een van hun kinderen moest tussenkomen om erger te voorkomen. “Veel schrijnender wordt het niet, als kinderen van zulke taferelen getuige moeten zijn”, aldus het parket.

Tracker

Het bleef niet bij fysiek geweld; Jarenlang bestookte ze de man met duizenden sms’jes. Ook hierbij liet ze -figuurlijk dan- de spierballen rollen. “Ik stuur een Tsjetsjeen op u af om met u af te rekenen”, klonk het eens. “Ik voeder uw geslachtsdelen aan wilde everzwijnen”, was een ander stukje proza.

Bovendien leek ze op elk moment van de dag te weten waar hij was. “In een garage vonden ze een tracker onder het dashboard”, aldus het parket, “geplaatst door haar om controle uit te oefenen. Mevrouw, het wordt tijd dat u verdergaat met uw leven. Het is duidelijk dat u de breuk zelfs nu, tien jaar later, nog steeds niet verwerkt hebt.” Zelf ontkent ze alle betichtingen. “Hij had toegang tot mijn gsm en heeft zelf die berichtjes gestuurd. Ook met die tracker heb ik niets te maken”, zei ze tegen de rechter. Uitspraak volgende maand.