Vrouw smokkelt 6 kilo cocaïne in wielerbroek Wouter Hertogs

03 april 2020

15u29 0 Zaventem Een Dominicaanse vrouw riskeert een gevangenisstraf van 36 maanden omdat ze 6 kilo cocaïne het land had proberen binnensmokkelen. Die zaten verstopt in een wielrennersbroek die ze onder haar kleren droeg.

Op 3 november werd de vrouw opgepakt op de luchthaven, waar ze was aangekomen met een vlucht vanuit de Dominicaanse Republiek. Toen de douane haar tegenhield en fouilleerde, bleek dat ze onder haar kledij een wielrennersbroek droeg, waarin 20 vacuumpakketjes waren vastgenaaid. In die pakketjes zat voor 6 kilo aan cocaïne, met een zuiverheidsgraad van 92%.

Ze gaf meteen de feiten toe en verklaarde dat ze 8.000 euro zou krijgen voor het transport. Met dit geld hoopte ze haar schulden te kunnen afbetalen, aangezien ze moeilijk rondkwam met de uitkering waarvan ze moest leven. Het parket eiste 36 maanden tegen de vrouw, terwijl haar advocate pleitte voor een straf met gedeeltelijk uitstel. “Mijn cliënte is naar Nederland gekomen in de hoop een beter leven uit te bouwen”, klonk het. “Ze heeft dit transport gedaan omdat ze in geldnood zat. De voorlopige hechtenis die ze tot nu toe heeft ondergaan, is een duidelijke waarschuwing geweest en kan volgens ons volstaan als straf.”

Uitspraak op 6 april.