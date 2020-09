Vrouw ontbloot borsten en scheldt agenten uit: werkstraf gevorderd Wouter Hertogs

17 september 2020

18u19 0 Zaventem Een Somalische vrouw werd vanochtend eindelijk gedagvaard. Al bij drie parketten is de vrouw bekend voor verschillende feiten maar omdat het vaak om lichte feiten ging werd alles geseponeerd. “Maar plots is je klantenkaart vol...en dan verschijn je toch hier”, aldus de procureur.

Op 14 augustus 2019 kwam er bij de lokale politie van Zaventem een telefoontje binnen van een man die een afspraakje had met M.H. Er was een discussie ontstaan en de vrouw liet niet toe dat hij haar huis verliet. De politie kwam ter plaatse maar werd meteen getrakteerd op een serenade aan scheldwoorden. “Alle klassiekers passeerden de revue”, aldus de procureur. Omdat er geen dreiging voor hen of de omgeving was besloten de agenten te vertrekken. Toen ze buiten aan het appartement stonden zagen ze hoe de vrouw uit haar raam leunde en haar borsten ontblootte, begeleid met de nodige obscene gebaren. Genoeg is genoeg, oordeelden ze en ze stelden een proces-verbaal op. “Dit is totaal onaanvaardbaar gedrag”, aldus het parket, dat een werkstraf van 60 uur vorderde. Uitspraak op 22 oktober.