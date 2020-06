Vrouw die met zwangere zus XTC smokkelde, krijgt tot 36 maanden cel Wouter Hertogs

24 juni 2020

15u20 0 Zaventem Een vrouw die betrapt was op het smokkelen van verschillende kilo’s XTC-pillen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan twee derde met uitstel. De drugs zaten verstopt in de reiskoffer van de vrouw en in die van haar zwangere zus. Maar zowel die zus als de vrouw zelf beweerden dat de zus daar niet van op de hoogte was geweest. De rechtbank ging mee in dat verhaal en sprak de zus vrij.

De twee vrouwen werden eerder dit jaar betrapt toen ze op het punt stonden in te schepen op de luchthaven Brussels Airport. In hun reiskoffers vond de douane verschillende kartonnen dozen waarin XTC-pillen zaten, goed voor verschillende kilo’s. Beide vrouwen werden daarop opgepakt en ondervraagd.

Eén van hen, die hoogzwanger was, verklaarde dat ze de dozen van haar zus had gekregen, en die nietsvermoedend in haar koffer had gestoken. Haar zus bevestigde dat verhaal. Zij had van kennissen de vraag gekregen om de drugs over te brengen en had daarmee ingestemd. Tegen haar zwangere zus had ze naar eigen zeggen niets gezegd over het drugtransport.

De rechtbank vond geen bewijzen dat de hoogzwangere zus op de hoogte was geweest van het drugtransport en sprak die vrouw dan ook vrij. Haar zus werd wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden. De vrouw kreeg wel uitstel voor twee derden van die straf omdat ze een blanco strafblad had en had meegewerkt een het onderzoek.