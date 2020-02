Vrouw die man tien jaar na breuk stalkt moet op cursus WHW

14 februari 2020

14u59 0 Zaventem Een 43-jarige vrouw uit Zaventem is veroordeeld tot een autonome probatiestraf voor een termijn van 18 maanden voor het stalken en bedreigen van haar ex. Ook sloeg ze hem drie keer het ziekenhuis in. Ze moet een cursus ‘slachtoffer in beeld’ volgen.

Tussen 2003 en 2010 vormden F.Y en C.D., een chirurg uit een Brussels ziekenhuis, een koppel. Drie kinderen kwamen voort uit de relatie, maar toch werd de relatie vooral gekenmerkt door partnergeweld...van haar tegenover hem. Uiteindelijk was de man het geweld beu en zette hij in 2010 een punt achter hun relatie. Toch was dit niet het einde van zijn lijdensweg. Door de omgangsregeling met hun kinderen, kwamen de twee nog regelmatig in contact met elkaar. En dit verliep niet zonder slag of stoot.

Op 30 juli 2018 moest de man van zijn ex naar de Quick gaan. Toen hij de zak met fastfood voor de deur zette – ze wilde niet dat hij de kinderen zou zien – kwam ze naar buiten en gooide ze het eten naar zijn hoofd. Daarna greep ze een stevige houten balk vast en sloeg ze hem ermee op zijn armen en benen. Alsof dit niet volstond sloeg ze ook herhaaldelijk op zijn wagen. Op 24 november van datzelfde jaar was het opnieuw prijs. Toen hij de kinderen ging ophalen na de tennisles, wachtte ze hem op met een kassei en sloeg ze hem er meteen mee. Daarna pakte ze een stoel en testte ze deze ook uit op hem. Op 31 maart vond er een derde incident plaats. Nu kreeg hij enkele slagen in het gezicht met een tennisracket. Eén van hun kinderen moest tussenkomen om erger te voorkomen. “Veel schrijnender wordt het niet, als kinderen van zulke taferelen getuige moeten zijn”, aldus het parket.

Het bleef niet bij fysiek geweld. Jarenlang bestookte ze de man met duizenden sms’jes. “Ik stuur een Tsjetsjeen op u af om met u af te rekenen”, klonk het eens. “Ik voeder uw geslachtsdelen aan wilde everzwijnen”, was een ander stukje proza. Bovendien leek ze op elk moment van de dag te weten waar hij was. Ze had immers een tracker onder het dashboard geplaatst. De rechter vindt het welletjes en verplicht haar nu om een cursus te volgen, zodat ze de gevolgen van haar daden leert inzien.