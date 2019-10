Vrouw (20) zet weinig verhullende foto’s van vriendin op Instagram als wraak omdat ze afspraak niet nakomt: slachtoffer verbannen door familie WHW

01 oktober 2019

13u59 1 Zaventem Een 20-jarige vrouw uit Zaventem heeft zich samen met twee van haar nichten voor de rechtbank moeten verantwoorden omdat ze verschillende weinig verhullende foto’s op het Snapchatkanaal van een vriendin postte nadat die niet was komen opdagen op een afspraak. Haar diepgelovige familie zag de bewuste foto’s en verbande het meisje.

Een banale ruzie tussen twee vriendinnen was de aanleiding van alles. L.D. (20) en H.E. (21) hadden afgesproken dat een nichtje van de eerste een kleedje van E. mocht lenen. Dus hadden ze in Zaventem afgesproken om het kleedje te geven. E. kwam echter niet opdagen. Omdat dit niet de eerste keer was, waren L.D. en haar nicht kwaad en ontgoocheld. Samen met een andere nicht kwamen ze tot het besluit dat ze ‘iets’ moesten doen. E. had D. ooit haar wachtwoorden van Facebook en Snapchat gegeven. “Dus hebben we enkele foto’s openbaar gemaakt”, gaf D. toe voor de Brusselse correctionele rechtbank. Plots verschenen er op het Snapchatkanaal van het slachtoffer dan ook foto’s in bikini, met haar ex, met daarbij het opschrift ‘hoer’, en een foto waarbij ze schaarsgekleed in bed lag met een jongen. “Ze was niet zoals ze zich voordeed tegenover haar familie en dat wilden we laten zien”, verklaarden de drie later tegen de politie.

Vluchthuis

Het slachtoffer had echter een goede reden om haar amoureuze leven verborgen te houden voor haar familieleden. Die waren immers diepgelovige moslims en contact met andere mannen was dus uit den boze. Het was dan ook een enorme schok toen ze de gelekte foto’s zagen en de gevolgen waren al even dramatisch. “Haar hele familie heeft haar resoluut de rug toegekeerd”, aldus de procureur. “Ze leeft nu in een vluchthuis. Bovendien werd ze door een nicht met de dood bedreigd. Haar leven is kapotgemaakt door deze feiten.”

Ze was niet zoals ze zich voordeed tegenover haar familie en dat wilden we laten zien Beklaagden

Het parket vervolgde daarom L.D. en haar twee nichten. “De maatschappij heeft er niets aan om hen naar de cel te sturen maar een signaal geven moet wel. Dergelijk gedrag kan niet”, haalde de procureur uit. Er werd een werkstraf van 80 uur gevorderd.

Uit de hand gelopen

De verdediging vroeg de opschorting. “Het waren plagerijen, meer dan een echte wraakactie. Kwajongensstreken”, klonk het. De drie jonge vrouwen stonden er dan ook wat beschaamd bij voor de rechter. “Het was een idee van ons allemaal. Wisten wij dat het zo uit de hand zou lopen”, deed L.D. haar verhaal. Zij heeft het ondertussen bijgelegd met het slachtoffer. Ook haar twee nichten waren zwaar onder de indruk. “Ik ben nog steeds in shock van al wat we in de nasleep hebben meegemaakt. (In tranen): Ik zal nooit goedpraten wat we hebben gedaan. Het was echt een serieuze fout waarvoor ik een werkstraf verdien. Maar ik heb mijn zus een jaar niet mogen zien van het gerecht (dat was een voorwaarde die opgelegd werd, red.). We hebben de gevolgen écht gevoeld”, besloot een van hen. De rechtbank doet uitspraak op 4 november.