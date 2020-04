Vrijwilligers maken ingezamelde laptops gebruiksklaar voor leerlingen Robby Dierickx

18 april 2020

14u54 0 Zaventem In de Zaventemse school ZAVO hebben zowat tien vrijwilligers zaterdag enkele tientallen ingezamelde laptops en computers klaargemaakt voor gebruik. Het gaat om laptops en computers die de komende dagen voor kinderen moeten dienen nu ze door de coronacrisis nog even van op afstand les moeten volgen.

De voorbije weken werd in Zaventem een oproep gelanceerd om oude laptops of computers die thuis of in bedrijven stof liggen te vergaren te doneren aan de gemeente. Daarmee wilden onderwijsschepen Dirk Philips (Open Vld) en schepen voor Sociale Integratie Hamid Akaychouh (CD&V) ervoor zorgen dat ook kinderen die het thuis zonder laptop moeten doen afstandsonderwijs kunnen volgen nu de scholen nog minstens twee weken dicht blijven als gevolg van de verspreiding van het coronavirus.

In totaal werden al zeker honderd laptops en computers ingezameld. Zowat acht vrijwilligers zakten zaterdag naar de Zaventemse school ZAVO af om een deel van de gedoneerde toestellen leeg te maken, te repareren en klaar te maken voor gebruik. De Diegemse netwerkbouwer Cisco vaardigde ook twee vrijwilligers af. Zij trokken met enkele bedrijfslaptops naar Zaventem om er een netwerk op te stellen waardoor verschillende computers tegelijkertijd bijgewerkt konden worden. Ook buurgemeente Machelen kwam met haar ingezamelde laptops naar het ZAVO om de toestellen gebruiksklaar te krijgen.