Vrijwilligers kunnen niet meer voor rusthuis werken, dus stikken ze massaal mondmaskers voor personeel Robby Dierickx

23 maart 2020

14u45 0 Zaventem Vier vrijwilligers die al enkele jaren actief zijn in woonzorgcentrum Sint-Antonius in Zaventem maar die omwille van het coronavirus geen vrijwilligerswerk meer in het rusthuis mogen doen, zijn begonnen met het stikken van mondmaskers. “Op die manier willen we alle zorgverleners in het woonzorgcentrum helpen”, zegt Viviane Michiels.

Net als alle woonzorgcentra in ons land is ook rusthuis Sint-Antonius in Zaventem op slot voor alle bezoekers als gevolg van het coronavirus. Daardoor kunnen ook de vrijwilligers voorlopig geen taakjes opknappen in het woonzorgcentrum. En dus besloten ze maar massaal mondmaskers te stikken. “Online zag ik een video waarin uitgelegd werd hoe je die mondmaskers kan maken”, vertelt Viviane Michiels (64). “We krijgen van het rusthuis lapjes stof die afkomstig zijn van lakens die niet langer gebruikt worden. Ondertussen zijn we met vier vrijwilligers van het woonzorgcentrum volop aan het stikken, maar ook andere naaisters en zelfs het verplegend personeel van Sint-Antonius kruipt na de lange werkdagen nog massaal achter de naaimachines om mondmaskers te maken. We hopen dat het naaivirus zoveel mogelijk naaisters besmet, zodat ook andere beroepsgroepen de broodnodige mondmaskers mogen ontvangen.”

Rolstoelpolonaise

Afgelopen weekend kon Viviane al 25 mondmaskers voor het rusthuis afwerken. “Per personeelslid willen we drie maskers maken, dus dan hebben we er 414 nodig. We hebben nog een lange weg af te leggen (lacht). Maar we doen dit met veel plezier zodat het verplegend personeel in veilige omstandigheden kan werken. Nu al hebben we afgesproken dat we na de lockdown een feestje voor de bewoners, het personeel en de familieleden in de cafetaria zullen organiseren en dat we een rolstoelpolonaise op het Kerkplein van Zaventem zullen houden.”