Vrederechter beveelt sluiting van waterpijpbar Le GQ WHW

30 juni 2019

11u40 0 Zaventem Waterpijpbar Le GQ moet sluiten. Dat besliste de vrederechter donderdag. Het is de voorlopig laatste hoofdstuk in saga dat al langer dan een jaar aansleept. Eigenaar Olivier Karakut voelt zich het slachtoffer van discriminatie. “Ik weet echt niet hoe ik mijn toekomst nu moet invullen”, klinkt het emotioneel.

De uitspraak van de vrederechter is de eerste rechterlijke uitspraak in wat gerust een brokkenparcours van 15 maanden kan genoemd worden. Midden maart 2018 opende de 22-jarige Zaventemnaar Olivier Karakut de waterpijpbar ‘Le QG’ in een pand in de Kleine Kerkstraat in Sint-Stevens-Woluwe waarin tot 2017 kruidenierszaak De Cuyper zat.”In groot-Zaventem is weinig voor jongeren, dus dit is de ideale plaats om samen te komen, iets te drinken en waterpijp te roken”, zat hij vol goede bedoelingen bij de start van het project. Vrijwel meteen rezen de eerste problemen. De openingsuren -op weekdagen tot 3 uur en op zaterdag en zondag tot 8 uur ’s ochtends-waren een doorn in het oog van omwonenden. Al in de eerste weken moest de politie tussenkomen nadat er een resem klachten over lawaaihinder binnenkwam bij de politie. Ook het constante af- en aanrijden zorgde voor veel overlast. Ook stelde de gemeente zich vragen over het naleven van het rookverbod in de zaak.

Toe...en opnieuw open

Last but not least bleek de man geen stedebouwkundige vergunning te hebben. Deze vroeg hij na de opening aan maar net door de vele klachten van overlast weigerde het schepencollege in oktober de stedenbouwkundige vergunning omdat de locatie -midden in een woonwijk- niet geschikt was voor een waterpijpbar. En nog bleken de problemen niet van de baan. In december werden bij een politiecontrole problemen opgemerkt rond de sociale wetgeving. Ook waren er problemen met de brandveiligheid. Resultaat: de zaak werd begin december verplicht gesloten op bevel van de arbeidsauditeur en de burgemeester. Lang duurde dit niet want zaakvoerder Karakut stelde zich in regel met alles, waardoor zijn zaak begin januari opnieuw geopend kon worden. Tot grote onvrede van de omwonenden die naar de vrederechter trokken.

Beschamend

Met succes, want afgelopen donderdag beval deze de onmiddellijke en definitieve sluiting van de zaak. “Iedereen moet de regels van de ruimtelijke ordering en openbare orde respecteren”, is schepen Bart Dewandeleer tevreden met de uitspraak, “we zullen nu zien of de zaakvoerder zich houdt aan het vonnis.” De zaakvoerder reageert zeer ontgoocheld op de beslissing. “Ik ben slachtoffer van discriminatie. Ik vind het werkelijk beschamend hoe de verantwoordelijken een jongeman die op een eerlijke manier iets wilt ondernemen behandelen. Ik ben het slachtoffer van een rechter die die niet eens probeert om tot een neutrale oplossing te komen. Ik weet echt niet meer wat ik moet aanvangen met mijn toekomst.”