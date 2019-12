Vorig jaar nog vroegtijdig stopgezet wegens hinderlijk voor vliegverkeer, nu wel groen licht voor kerstboomverbranding Skeyes kan evenement wel opnieuw stilleggen als rook naar aanvliegroute Zaventem waait Robby Dierickx

06 december 2019

15u35 0 Zaventem De Dorpsraad van Nossegem mag op 18 januari toch haar jaarlijkse kerstboomverbranding organiseren. Begin dit jaar werd het evenement nog vroegtijdig stopgezet omdat de rook het vliegverkeer dreigde te hinderen. Toen bleek ook dat de organisatoren niet wisten dat ze een vergunning bij het Directoraat-generaal Luchtvaart moesten aanvragen. Dat deden ze nu wel en het licht werd inmiddels op groen gezet.

Het was schrikken voor de 450 mensen toen de brandweer op 20 januari dit jaar de 27ste editie van de kerstboomverbranding in Nossegem plots vroegtijdig tot een einde bracht. “Op bevel van skeyes”, klonk bij de brandweermannen die de brandende hoop kerstbomen blusten. De reden? Het vliegverkeer dreigde gehinderd te worden door de rook afkomstig van de brandende kerstbomen. Daags nadien bleek ook dat de organisatoren geen vergunning voor het evenement aangevraagd hadden bij het Directoraat-generaal Luchtvaart. “Simpelweg omdat we niet wisten dat we zo’n vergunning moesten aanvragen”, klonk het toen bij Gerrit Andries van de Dorpsraad van Nossegem. “We organiseren de kerstboomverbranding al 27 jaar en nooit waren er problemen. Tot nu.”

Groen licht

Om eenzelfde doemscenario te voorkomen, vroeg de Dorpsraad in augustus dit jaar al een vergunning bij het Directoraat-generaal Luchtvaart aan. Na heel wat heen-en-weer-mailverkeer kreeg Gerrit Andries midden november eindelijk het bericht dat de instantie het licht op groen had gezet, maar dat ook skeyes zich over het dossier moest buigen. “En donderdag kregen we eindelijk goed nieuws, want ook van de luchtverkeersleiding mag de 28ste kerstboomverbranding doorgaan”, aldus een tevreden Andries. “We kregen die goedkeuring geen dag te vroeg, want we moeten dringend met de voorbereiding starten. Nu is het nog wachten op de goedkeuring van de gemeente, maar dat was de voorbije jaren geen probleem.”

In contact

Toch zal het voor de organisatoren op de dag zelf nog bang afwachten zijn of de wind geen roet in het eten gooit. “Skeyes heeft ons namelijk laten weten dat de kerstboomverbranding in het geval dat het vliegverkeer dreigt gehinderd te worden alsnog stilgelegd kan worden”, vertelt Gerrit Andries. “Om die reden zullen we ook continu in verbinding staan met skeyes. Indien er problemen zouden zijn, kunnen we op die manier kort op de bal spelen en het vuur wat milderen. Maar we gaan ervan uit dat alles vlekkeloos zal verlopen. Bij de eerste 26 edities waren er geen problemen, dus ik denk niet dat de kerstboomverbranding nu opnieuw stilgelegd zal moeten worden.”