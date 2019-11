Voormalig vredegerecht verkocht: maandag eindelijk oplossing voor Tweedekanshoekje? Vervallen pand gaat tegen vlakte en maakt plaats voor winkel en mogelijk appartementen Robby Dierickx

22 november 2019

15u19 0 Zaventem Het gebouw in de Vilvoordelaan in Zaventem waarin het vredegerecht tot april 2014 zat, is verkocht. Het bouwvallige pand zal afgebroken en vervangen worden door een winkelruimte en waarschijnlijk enkele appartementen. Voor het Tweedekanshoekje, dat al een tijdje onderdak heeft in het gebouw, is nog geen oplossing gevonden. “Maar eerstdaags is er mogelijk wel een doorbraak”, zegt burgemeester Ingrid Holemans.

In de lente van 2014 verhuisde het vredegerecht van het pand in de Vilvoordelaan naar een gebouw langs de Leuvensesteenweg in Zaventem. Die verhuis kwam er omdat het gebouw in de Vilvoordelaan in verval was. Vooral op de verdiepingen waren er tal van problemen met vocht, een defecte verwarming en een vloerverzakking. Na een leegstand van vier jaar, startten enkele buurtbewoners in de lente van 2018 een moestuinproject in de tuin van het voormalige vredegerecht. Korte tijd later kwam er met de komst van het Repair Café en kringloopwinkel Tweedekanshoekje ook beweging in het gebouw zelf. Zij het dan op de gelijkvloerse verdieping, die wel nog in een degelijke staat verkeerde. Het schepencollege van Zaventem liet toen echter wel weten dat de verenigingen er slechts tijdelijk onderdak konden krijgen, aangezien het OCMW – de eigenaar van het pand – het oude vredegerecht wilde verkopen.

Laatste mogelijkheid

Aanvankelijk leek het erop dat de verenigingen afgelopen zomer al moesten vertrekken, maar dat werd al snel eind september. Omdat er ook toen nog geen koper was, mochten de verenigingen nog wat langer blijven. Maar afgelopen week ging het gebouw dan toch onder de hamer. Voor het moestuinproject vond het schepencollege inmiddels al een oplossing, want de buren kunnen een nieuw project in het Alex Feldheimpark starten. Het Repair Café verhuisde ondertussen dan weer naar woonzorgcentrum Sint-Antonius, maar voor het Tweedekanshoekje is er nog geen oplossing. “Op zaterdag 14 december kunnen we voor het laatst de deuren in dit gebouw openen”, zegt Anne Lisson, één van de medewerksters. “Waar we nadien naartoe kunnen, weten we nog niet. Een laatste mogelijkheid ligt op tafel. Het gaat om een pand dat als stockageruimte zou dienen in afwachting dat er iets vrij zou komen, maar tijdens ons bezoek bleek dat we er gerust ook een winkeltje in kunnen openen. Maandag zou het schepencollege zich over ons voorstel buigen.”

Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) bevestigt dat het oude vredegerecht verkocht werd. “De eigenaar mag er in principe al heel snel gebruik van maken. We zullen eerstdaags dan ook met een oplossing voor het Tweedekanshoekje naar buiten komen. Ze zullen zeker niet op straat gezet worden.”

Appartementen?

Ondertussen is nog niet geheel duidelijk wat er in de plaats van het vervallen gebouw zal komen. Op de gelijkvloerse verdieping van de nieuwbouw moet een commerciële ruimte gecreëerd worden. Welke invulling de andere verdiepingen zullen krijgen, is nog niet geweten. Hoogstwaarschijnlijk komen er appartementen.