Voorlopig geen hinder op Zaventem door stiptheidsacties bij Swissport Robby Dierickx

02 juli 2019

09u06 2 Zaventem De stiptheidsacties die vanochtend om 8 uur begonnen bij bagageafhandelaar Swissport zorgen voorlopig niet voor vertragingen op de luchthaven van Zaventem. Volgens Brussels Airport verloopt alles normaal.

De vakbonden kondigden gisteravond aan dat het personeel tussen 8 en 10 uur stiptheidsacties zou houden. Die acties hielden in dat de arbeiders ‘volgens het boekje’ zouden werken. Zo zouden ze met meer personeel dan normaal een vlucht afhandelen, waardoor andere vluchten wat langer zouden moeten wachten op de afhandeling. Dat zou tot vertragingen kunnen leiden. “Maar dat is voorlopig niet het geval”, zegt Nathalie Pierard van Brussels Airport. Tussen 8 en 10 uur stonden vijftig vertrekkende en zestig aankomende vluchten gepland. “Tussen 9 en 10 uur hebben we de meeste vluchtbewegingen, dus dan zou er wel wat hinder kunnen zijn”, aldus nog de luchthaven. Vandaag worden 80.000 reizigers verwacht op Zaventem.

Met hun actie eisen de vakbonden een verzoeningsvergadering nadat gesprekken met de directie over het permanente personeelstekort maandagavond zonder akkoord beëindigd werden.