Voor het eerst meer dan 26 miljoen passagiers op Zaventem: record wordt in kerstvakantie gehaald Robby Dierickx

19 december 2019

13u58 1 Zaventem De luchthaven van Zaventem – die momenteel in een kerstsfeer gehuld is - verwacht in de kerstvakantie 980.000 passagiers. Dat zijn er een 10.000-tal minder dan vorig jaar. Toch stevent Brussels Airport op een recordjaar af. Hoogstwaarschijnlijk volgende week mag de 26 miljoenste passagier van dit jaar gevierd worden.

In 2017 rondde de luchthaven van Zaventem voor het eerst de kaap van 24 miljoen passagiers per jaar. Vorig jaar waren het er 25 miljoen en nu verwacht Brussels Airport dat het volgende week de grens van 26 miljoen passagiers zal overschrijden. In de kerstvakantie alleen al telt de luchthaven 980.000 reizigers. “Dat zijn er 10.000 minder dan vorig jaar”, zegt woordvoerster Nathalie Pierard. “Het gaat uiteraard om voorspellingen, dus door de last-minutes kan dat aantal nog wijzigen. De hoogdag is vrijdag 20 december, met in totaal 76.000 passagiers.”

200 kerstbomen

Wie in de kerstvakantie vertrekt, wordt op de luchthaven in een ware kerstsfeer ondergedompeld. “We plaatsten 200 kerstbomen en het centrale informatiebord in de vertrekhal wordt opgevrolijkt met winterse projecties”, aldus nog Pierard. “De kerstman is natuurlijk present op zijn arrenslee en laat zich graag fotograferen. Hij krijgt hulp van elfjes die in de hele terminal rondwandelen om passagiers te helpen om foto’s te maken én om speculaas, pralines en kortingsbonnen uit te delen. Voorts werden de wagentjes voor personen met een beperkte mobiliteit omgevormd tot een slee en zijn er verschillende concerten.

Voor gezinnen is er opnieuw een Family Lane, een toegang tot de veiligheidscontrole die gereserveerd is voor gezinnen. Het thema dit jaar is de Disney-film Frozen. Daarnaast is er in pier A een kids corner voor de allerkleinsten, terwijl de oude kinderen zich kunnen uitleven met de Airport Winter Games.