Voor het eerst G-veldrit op jaarlijkse Patattencross Robby Dierickx

08 oktober 2019

17u40 0 Zaventem Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober vindt de elfde editie van de Patattencross in Nossegem plaats. Nieuw dit jaar is de veldrit voor mensen met een beperking. Voorts bouwt de organisatie verder op het succesrecept van de voorbije tien edities. Behalve voor veldrijden is er dus ook aandacht voor muziek. Zo staan de Romeo’s zondag in de feesttent.

Ook dit jaar ligt de organisatie in handen van de vzw Sport & Steun Nossegem. Het lichtjes gewijzigde parcours – waarop over zaterdag en zondag gespreid maar liefst zestien wedstrijden gereden zullen worden – ligt in de omgeving van het voetbalveld van SK Nossegem.

“We hebben een extra heuvel aangebracht, wat voor sommige deelnemers extra loopwerk betekent”, zegt Danny Van Herck, secretaris van de vzw Sport & Steun Nossegem. “Voorts komt er een steile afdaling en een nieuw stuk ‘singletrack’ op het parcours. Daarbij moeten renners een smal spoor volgen. Zo krijgen de toeschouwers meer spektakel en wordt de wedstrijd een pak zwaarder. Daarnaast hebben we de laatste dagen nog enkele onvoorziene wijzigingen moeten doorvoeren. Door de vele regen van de laatste week waren bepaalde zones namelijk te drassig.”

G-veldrit

Behalve de traditionele wedstrijden van onder meer miniemen, aspiranten, junioren en elites zonder contract is er dit jaar ook een G-veldrit. “Want met onze jaarlijkse Gentlemen’s cross, waaraan iedereen met een fiets en de juiste motivatie mag deelnemen, geven we heel wat mensen al de kans om een veldrit te rijden, maar de mensen met een beperking bleven wat in de koude staan”, verduidelijkt Van Herck. “Tot nu, want zaterdag om 17 uur staat de G-veldrit gepland.”

Op zondag staat er naar jaarlijkse traditie opnieuw een topoptreden op het programma. Dit jaar zakken De Romeo’s naar Nossegem af. De toegang is volledig gratis.