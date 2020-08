Voor het eerst alle gecontroleerde horecazaken in orde met coronamaatregelen Robby Dierickx

04 augustus 2020

16u36 1 Zaventem Voor de derde keer in enkele weken tijd heeft de lokale politie van Zaventem een controleactie bij horeca- en kapperszaken gehouden. Daar waar er vorige keer telkens overtredingen vastgesteld werden, waren de zeventien gecontroleerde zaken nu wel in orde.

Tijdens de eerste twee controleacties moest de politie telkens boetes uitdelen aan handelaars en horeca-uitbaters die een loopje namen met de coronamaatregelen. Enkele anderen kregen dan weer een waarschuwing. Maandag trokken twee wijkinspecteurs tussen 13 en 20 uur op pad, waarbij ze zeventien horeca- en kapperszaken controleerden.

“We stelden vast alle uitbaters en werknemers hun best doen om zich aan de maatregelen te houden”, klinkt het bij de politie. “Tafels en menu’s worden goed ontsmet, er is voldoende afstand tussen de tafels, er staan plexiwanden of er wordt een tafel vrij gehouden, klanten zonder mondmasker worden geweigerd, er is ontsmettingsproduct voor de handen voorzien en werknemers dragen hun mondmasker. We zijn blij dat iedereen beseft hoe nodig dit alles is.”