Voor aanranding van vijf meisjes geschorste leerkracht houdt ook op nieuwe school handen niet thuis Kim Aerts Stéphanie Romans

07 juni 2019

13u03

Bron: Eigen berichtgeving 242 Zaventem Twee basisscholen in Zaventem hebben hun leerkracht met hoogdringendheid geschorst nadat bekend raakte dat S.K. (36) 40 maanden cel riskeert voor de aanranding van vijf 9-jarige meisjes in een basisschool in Heverlee, deelgemeente van Leuven. Pas toen er in deze krant een bericht stond over de rechtszaak, kwam aan het licht dat de man tijdens het onderzoek nog lesgaf.

Terwijl het gerecht onderzocht of een basisschoolleerkracht (36) zijn leerlingen aanrandde in de klas, werkte hun verdachte gewoon door als invaller op andere basisscholen. Ouders van De Vrije Basisschool in Sterrebeek en het Sint-Lambertuscollege in Nossegem herkenden hun leerkracht in onze krant waardoor de bal aan het rollen ging.



K. werd er meteen op non-actief gezet en de scholen stuurden een communiqué naar alle ouders om hen gerust te stellen. “Jullie hebben misschien gelezen dat een leraar die ook op onze school werkt beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag tegenover leerlingen”, klonk het.

Moeder Ellen* zocht het artikel uit de krant op. Ze toonde het stuk met de gerasterde foto van meester K. aan haar dochter (9). “Ze begon meteen te huilen”, zegt ze. “Ze krijgt al sinds het begin van het schooljaar óók kletsen op haar billen. Waarom heeft het parket niets gezegd? Zo kon hij nog meer slachtoffers maken.”

Schuldig

Gisterochtend kwamen ongeruste ouders samen aan de schoolpoort in Nossegem om verhaal te halen. Het CLB gaf tekst en uitleg aan de leerlingen en organiseerde individuele gesprekken. “Onder de kinderen leefde dat wel. Het ging om kletsen op de poep en ongewenste aanrakingen waardoor de kinderen zich ongemakkelijk gingen voelen”, getuigt een van de ouders. “Toen ik mijn dochter ermee confronteerde, is ze beginnen wenen. Zij had minder last van haar meester, maar ze voelt zich vooral schuldig omdat ze haar vriendinnetjes niet geloofd heeft. Blijkbaar was het al van in september aan de gang.”



Ook de Vrije Basisschool in Sterrebeek moest via de media vaststellen dat invalleerkracht S.K. lesgaf in het vierde leerjaar, zonder dat iemand op school wist dat het gerecht hem vervolgde voor aanranding. Op beide scholen is de man met hoogdringendheid geschorst.



De scholen zelf wensen niet te reageren. Hun advocaat bevestigde dat ontslag zal volgen.

Spelletjes

Het onderzoek tegen S.K. startte in 2017 na klachten van vijf meisjes (9) uit K.’s klas op de Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee. Ze vertelden dat hun meester hun knieën en benen aanraakte, dat hij hun nek en schouders masseerde en in hun billen kneep. Meester K. speelde spelletjes waarbij hij de meisjes knuffelde en op schoot nam. Een moeder zegt dat hij haar dochter in de borst- en schaamstreek heeft betast.

Er is ‘gekriebeld’ maar is dat dan grensoverschrijdend?

De advocaat van de leerkracht zegt dat zijn cliënt niets strafbaars heeft gedaan en ontkent dat hij seksuele intenties had. “Hij heeft een eigen stijl van lesgeven en wou warmte creëren in de klas. Misschien konden bepaalde gedragingen niet door de beugel, maar dat wil niet zeggen dat hij hen heeft aangerand. Er is ‘gekriebeld’ maar is dat dan grensoverschrijdend?”

Blanco strafblad

De ouders van de meisjes stapten naar de politie. De school zette de handtastelijke leerkracht aan de deur toen zijn contract afliep. Het gerechtelijk onderzoek ging verder, maar meester K. zocht intussen via het lerarenplatform naar een nieuwe job in het onderwijs. Het Sint-Lambertuscollege in Nossegem en de Vrije Basisschool in Sterrebeek boden K. in alle vertrouwen een vervangopdracht aan.

Omdat meester K. nog niet veroordeeld is in de Leuvense aanrandingszaak, heeft hij een blanco strafblad. Of een potentiële leerkracht betrokken is in een lopende strafzaak kunnen scholen niet weten. Tenzij het openbaar ministerie beslist om scholen over het onderzoek in te lichten.

“Sinds april 2018 mogen magistraten scholen inlichten als er een onderzoek loopt naar zedenfeiten van een onderwijzer”, zegt Katrien Rosseel, woordvoerster van Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). “Het inlichten van een school betekent niet dat er onmiddellijk door de school een schorsende maatregel moet getroffen worden. Maar bij het informeren van de directie kan deze wel alert zijn voor bepaalde signalen.”

Magistraten beoordelen zelf of het nodig is om scholen te waarschuwen van een lopend onderzoek. Zij houden onder andere rekening met de ernst van het dossier en het belang van het onderzoek.

*Om de privacy van haar minderjarige dochter te beschermen kreeg haar moeder een schuilnaam