Voetbalclub schakelt ombudsvrouw in voor spelers die met problemen kampen Robby Dierickx

09 september 2019

15u06 0 Zaventem Voetballers van SK Nossegem die met problemen kampen, kunnen voortaan binnen de club bij een ombudsdienst terecht. Ombudsvrouw Stefanie De Mol probeert de betrokken spelers op die manier te helpen.

“Binnen de vzw waren we verplicht om een ombudsdienst op te starten”, zegt Stefanie De Mol. “Heel wat andere voetbalclubs hebben ook al zo’n dienst, maar bij ons was dat niet het geval. Omdat ik de enige vrouw in de club ben en mensen met problemen vaker beroep doen op een vrouw om hun hart te luchten, keek men binnen het bestuur al snel in mijn richting.”

Voortaan kunnen spelers met onder meer financiële, familiale of andere extra-sportieve problemen bij de ombudsvrouw terecht. “De dienst is bij de aanvang van het seizoen opgestart en inmiddels moest ik al één keer ingrijpen”, aldus nog De Mol. “Na een vechtpartij binnen de club werden de betrokkenen gehoord om dit soort zaken in de toekomst te vermijden.”