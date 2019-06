Vliegtuig van DHL moet noodlanding maken op Zaventem RDK

04 juni 2019

21u28

Op de luchthaven van Zaventem heeft een vliegtuig van DHL omstreeks 21.20 uur een noodlanding moeten maken. Het toestel was een halfuur voordien op Brussels Airport opgestegen en was onderweg naar het Duitse Leipzig. Waarom het vliegtuig moest terugkeren naar Zaventem is niet duidelijk.