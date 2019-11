Vliegtuig Brussels Airlines keert meteen na opstijgen terug naar Zaventem: nog onduidelijk wat probleem was Robby Dierickx

06 november 2019

10u07 0

Een vliegtuig van Brussels Airlines dat vanochtend om 8 uur opgestegen was op Zaventem en onderweg was naar Rome is kort na het opstijgen moeten terugkeren naar Brussels Airport. Het is nog onduidelijk wat het probleem was, maar uit veiligheidsoverwegingen werd gekozen om rechtsomkeer te maken. “Het vliegtuig is ondertussen veilig geland”, laat Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines, weten. “Aan boord zaten 97 passagiers. Zij moeten nu overstappen op een ander vliegtuig, dat rond 10.15 uur moet opstijgen richting Rome.”

Momenteel wordt nog onderzocht waarom de piloten om een terugkeer naar Zaventem vroegen.