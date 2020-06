Vlaanderen schenkt bijna 400.000 euro aan Zaventems verenigingsleven Robby Dierickx

08u58 0 Zaventem De Zaventemse sport-, jeugd- en cultuurverenigingen krijgen van de Vlaamse regering 389.589 euro steun. Daarmee wil Vlaanderen de verenigingen een duwtje in de rug geven nadat de coronacrisis hen bijzonder hard trof.

Geen eetfestijnen, geen wafelverkoop of geen theateroptreden: het verenigingsleven kreeg het de voorbije weken hard te verduren als gevolg van het coronavirus. Door het wegvallen van al die evenementen, die de kas in normale omstandigheden spijzen, kregen de verenigingen een financiële klap te verwerken. Om die reden maakt Vlaanderen in totaal 87 miljoen euro vrij. De Zaventemse verenigingen krijgen 389.589 euro steun. “Want alles begint bij de lokale verenigingen”, zeggen Vlaams minister-president Jan Jambon, die ook bevoegd is voor cultuur, en Vlaams minister van Sport Ben Weyts (beiden N-VA). “Zij zijn de motor van onze samenleving en zijn bij uitstek de ideale partners om het leven na corona mee vorm te geven. We weten dat we met deze impuls niet alle kosten kunnen dekken, maar het is in de eerste plaats een appreciatie voor de belangeloze inzet van zovele Vlamingen.”

Sociale weefsel

Zaventems gemeenteraadslid en partijgenoot van de twee ministers Erik Rennen is tevreden dat Vlaanderen geld vrijmaakt voor de lokale jeugd-, sport en cultuurverenigingen. “Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in Zaventem mee vorm te geven. We zullen er alvast vanuit de oppositie op toezien dat de besteding van de middelen richting lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen op een correcte en eerlijke manier verdeeld worden.”