Vlaanderen maakt dit jaar 56,6 miljoen euro vrij voor mobiliteitsprojecten in Zaventem Robby Dierickx

18 september 2020

13u19 0 Zaventem De vernieuwing van het op- en afrittencomplex Henneaulaan van de Brusselse ring en de uitwerking van een autonoom vervoerssysteem op Brussels Airport: dat zijn de twee grootste projecten in Zaventem waarvoor Vlaanderen dit jaar maar liefst 56,6 miljoen euro vrijmaakt. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) op een vraag van Peter Van Rompuy (CD&V).

De grootste hap uit het budget – goed voor 54 miljoen euro – gaat naar de langverwachte herinrichting van het op- en afrittencomplex Henneaulaan van de Brusselse ring. Een start- en projectnota werd inmiddels opgemaakt en de omgevingsvergunningsaanvraag is lopende. “De effectieve uitwerking van de werken is voorzien vanaf april volgend jaar. Samen met de versteviging en sanering van het viaduct in Vilvoorde behoren deze werken tot de duurste van 2020 in kader van het project ‘werken aan de Ring’”, weet Vlaams CD&V-fractievoorzitter Peter Van Rompuy na een schriftelijke vraag aan mobiliteitsminister Lydia Peeters.

Zelfrijdende shuttle

Daarnaast gaat 2 miljoen euro naar de uitwerking van een autonoom vervoerssysteem op Brussels Airport. In 2018 werd dat akkoord tussen De Lijn en een constructeur bereikt, maar door het coronavirus liggen de testen momenteel stil. Wanneer de testfase hervat zal worden, is nog niet duidelijk. Bedoeling is om op termijn de eerste reizigersverbinding met zelfrijdende shuttlevoertuigen tussen de cargozone en het bus- en treinstation van de luchthaven te creëren. De implementatie van het volledige vervoerssysteem zal ruim een jaar in beslag nemen, waarna het reizigersvervoer van start kan gaan.

Tot slot gaat er ook nog een klein deel van de 56,6 miljoen euro naar de vervanging van de brugleuningen op de Brusselse ring. “Dit zijn stuk voor stuk mooie en innovatieve projecten”, vindt Lukas Schillebeeckx, fractieleider van CD&V Zaventem. “Persoonlijk ben ik vooral blij dat er eindelijk werk wordt gemaakt van de herinrichting van de Henneaulaan. In het kader van de verkeersveiligheid en de doorstroom is dit een uiterst belangrijk project voor onze gemeente. Als gemeenteraadslid zal ik dit dossier dan ook nauw blijven opvolgen.”