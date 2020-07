Vlaamse regering keurt subsidie van half miljoen euro goed voor fietssnelweg naar luchthaven Wouter Hertogs

05 juli 2020

20u54 0 Zaventem De Vlaamse regering heeft een subsidie van ruim een half miljoen euro goedgekeurd voor de realisatie van een fietssnelweg naar de luchthaven van Zaventem. Ook de provincie Vlaams-Brabant zal hetzelfde subsidiebedrag toekennen voor de werken. De werken zelf starten na de zomer.

De nieuwe fietssnelweg takt aan op de bestaande fietssnelweg F3 tussen Leuven en Brussel. Via een ‘S-bocht’ van 1,8 kilometer wordt een verbinding gemaakt naar de luchthaven van Zaventem. De aanleg van deze fietssnelweg is een samenwerking tussen het Vlaamse Gewest, de Provincie Vlaams-Brabant Brussels Airport Company en de gemeente Zaventem.

“We investeren komende jaren sterk in verkeersveilige en comfortabele fietssnelwegen zoals deze S-bocht”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Met een Vlaamse subsidie van meer dan 500.000 euro zorgen we voor een vlotte verbinding met de luchthaven van Zaventem. Samen met de provincie Vlaams-Brabant gaan we voor een snellere realisatie van dit project”, stelt de minister.