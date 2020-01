Vlaams minister Zuhal Demir en Gents schepen Sami Sougrir geven aftrap ‘OMG! Van Eyck was here’ op luchthaven: reizigers worden getrakteerd op speciale ‘goodybags’ MKV

11u45 4 Zaventem Op de luchthaven Brussels Airport in Zaventem gaven Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir en Gentse schepen van Cultuur Sami Sougir de aftrap van ‘OMG! Van Eyck was here’. Dit jaar staat zowat alles - zeker in Gent - in het teken van Vlaamse primitieven de broers Van Eyck.

Vanaf 1 februari kan iedereen genieten van een programma vol activiteiten en evenementen in Gent, donderdag konden de eerste passagiers dat al doen op de luchthaven Brussels Airport. Hun vlucht naar Madrid werd voor de gelegenheid helemaal omgetoverd in thema Van Eyck. De passagiers konden genieten van een ontbijt aan één van de twee in thema gehulde gates. Eens de boarding voorbij kregen ze een zakje met gadgets mee, daarin staken een kussentje met de bekende zingende engelen en pralines die Nicolas Vanaise speciaal voor de gelegenheid ontwierp. Deze week zullen de gadgets nog uitgedeeld worden aan passagiers van nog 24 vluchten. De zakjes werden onder andere door Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir en Gents schepen van Cultuur Sami Sougir overhandigd.

Wim Fassin en zijn partner Sylvia Gerin vonden het alvast een fijne verrassing. “Wij hebben onze tickets voor de tentoonstelling rond Van Eyck zelfs al gekocht! Heel toevallig dat wij passagiers zijn van deze eerste vlucht. Dat we nu een extra attentie krijgen alvorens op onze citytrip te vertrekken, is wel fijn natuurlijk. Gisteren kregen we een mail van Brussels Airlines dat er iets speciaals ging zijn, maar wisten niet wat te verwachten”, aldus het koppel, dat eerst nog wat kunst in Madrid gaat bezichtigen.

Eigentijdse creaties

Het ontbijt waar de passagiers van genoten werd voorzien door Gentse chef Olly Ceulenaere. Gezien zijn fascinatie voor de geschiedenis rond voedsel, strikte Elly Dernant, coördinator van het ‘Food jaar van Van Eyck’, hem als ambassadeur. “We wisten dat hij geregeld oude culinaire manuscripten opzoekt in de Boekentoren in Gent en wisten meteen dat hij onze man was.” Bij de vraag of Ceulenaere lang heeft moeten nadenken, klinkt het lachend “Eventjes, maar helemaal niet lang. Ik had er super veel zin in en ben er al van januari 2019 mee bezig. Ik hoop zoveel mogelijk horecazaken te inspireren. We hebben zelfs een boekje ‘Smakeleyck!’ uitgebracht met 24 recepten waarin oude producten die in de tijd van Van Eyck gebruikt werden, omgezet zijn naar eigentijdse creaties.”

Zowel coördinatoren Astrid van Ingelgom, als Elly Dernant tellen af naar het startschot in Gent op 1 februari. “We werken er al zo lang aan en hebben heel veel te bieden. Van tentoonstellingen met het Lam Gods als kroonjuweel en ‘Van Eyck, En optische revolutie’ tot 75 ambachten uit die tijd in een hedendaags jasje en het culinaire aspect. Echt alles zal volgend jaar in het teken staan van Van Eyck.”

Brussels Airlines geeft passagiers graag de kans om streekproducten, bekende kunstenaars, sporters,... te leren kennen. Gent en Van Eyck zijn daarin onmisbaar volgens Arnaud Feist van Brussels Airport. “Net als de voorbije jaren verwelkomen we graag initiatieven van Toerisme Vlaanderen als het Breugel-jaar in 2019 en het Rubens-Jaar in 2018.”

Eens iedereen ingescheept was, met de nodige goodiebags, kon het vliegtuig naar Madrid vertrekken.