Viviane Dewever wil mensen gelukkig maken met haar boek: Leef NU en geniet. “Na een halve dag kreeg ik groen licht. Het voelde alsof ik de lotto won!”

Zaventem

Als je met Viviane Dewever (55) uit Zaventem spreekt dan weet je binnen een minuut wat men bedoeld met het gezegde ‘het zonnetje in huis zijn’. Al was dat ooit anders. Ze ging door een moeilijke periode na haar huwelijk. Met nieuwjaar van 2013 op 2014 nam ze zich nog voor om weer meer zichzelf te zijn. Twee maandenlater kondigde haar man na twintig jaar samen zijn, de scheiding aan. Ze dacht eraan zichzelf iets aan te doen. 100 boeken hielpen haar erdoor en nu schrijft zij op haar beurt. Leef NU en geniet , is overal te koop.